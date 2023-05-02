Иностранки считают этого актера главным секс-символом России: речь не про Прилучного

Многие российские актеры зарабатывают любовь поклонниц не только у себя на родине, но и за границей. Фанатки со всего мира осыпают Павла Прилучного или, например, Данилу Козловского комплиментами, однако не только они могут похвастаться любовью иностранных фанаток.

Как оказалось, Алексей Воробьев активно покоряет сердца зрительниц из-за границы. Как признались жительницы Южной Кореи в YouTube-блоге «Риконуться», звезду «Деффчонок» можно смело назвать самым красивым актером страны.

«Он красавчик», «Привлекательный», «У него идеальные пропорции лица», — уверены пользователи Сети.

По мнению героев видео, Воробьев непременно бы стал настоящей звездой в Корее, если бы строил там карьеру, ведь в стране ценится подобная внешность. В будущем, как они уверены, Воробьева ждут успех и признание во всем мире.