Иностранки постоянно смеются: эти модные привычки есть только у россиянок

Русские женщины считаются самыми красивыми в мире. Между тем иностранки часто смеются при виде разодетых барышень из России. Их модные привычки европейкам не понять.

Например, зарубежных дам удивляет количество одежды, которое есть у россиянок. В Европе у женщин более скромные аппетиты: они не станут покупать себе десятое по счету платье или пятые джинсы.

Стремление к безупречному образу также кажется иностранкам странным. Пока русская будет тратить время на то, чтобы погладить рубашку, француженка наденет мятую. И будет чувствовать себя превосходно.

Другим яблоком раздора стали каблуки и любовь к натуральному меху. Многие россиянки носят шпильки каждый день: надевают их на прогулку с друзьями и на работу. Европейки же ценят удобство и комфорт, поэтому даже на пышное торжество могут явиться в обуви на низком ходу. Что же касается шуб, то для иностранок этот элемент гардероба давно не является признаком высокого статуса или богатства.