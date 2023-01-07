Иностранки были в ужасе: на что шли красавицы из СССР ради внимания мужчин

Популярное мнение о том, что джентльмены предпочитают блондинок, было известно не только в Голливуде. После того, как Светлана Светличная сыграла образ роковой соблазнительницы в «Бриллиантовой руке», женщины активно начали осветлять волосы. В моду вошел блонд, и, чтобы добиться его, красавицы из СССР шли на любые жертвы.

Самым популярными средствами являлись перекись водорода и гидроперит. Мастерицы могли с помощью такого нехитрого арсенала сделать даже шикарное мелирование. Смешав состав с мылом, они были способны добиться и более благородных оттенков. У метода был довольно существенный недостаток — агрессивная химия могла и вовсе лишить несостоявшуюся блондинку волос или сильно испортить их качество. Тогда женщины делали короткую стрижку, отращивали нужную длину заново и опять решались на смелые эксперименты.

Гораздо более щадящими считались народные средства. Иногда добиться нужного оттенка получалось с помощью луковой краски или отвара из цветков ромашки. Они давали на волосах светлый золотой отлив. Иностранки от всех этих опытов отважных советских модниц были в ужасе.