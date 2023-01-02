Иностранка семь лет ела только фрукты: вы поразитесь ее фигуре теперь (фото)

Тина Стоклоса с юности страдала от проблем с принятием собственной фигуры. Сначала она сидела на очень строгих диетах, а после у нее начались булимия и проблемы с лишним весом. В итоге только сыроедение помогло ей прийти в норму.

По словам самой Тины, она решилась на смелую диету, так как понимала, что ей нечего терять. Как раз перед рождественскими праздниками она купила корзину фруктов и решила устроить разгрузочный день, а спустя некоторое время поняла, что прекрасно себя чувствует.

Со временем Тина полностью отказалась от каких-либо продуктов кроме фруктов и переехала на Бали. Там она живет уже семь лет и еще ни разу не отказалась от своих убеждений. Ее полностью поддерживает муж Саймон, которого она встретила на острове и влюбилась.

О своей жизни девушка рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится снимками, на которых красуется своей фигурой и отвечает на вопросы подписчиков. Фанаты же не скупятся на комплименты, отмечая ее стройную фигуру и здоровый внешний вид.