Иностранка семь лет ела только фрукты: вы поразитесь ее фигуре теперь (фото)
Девушка уверена в правильности своего образа жизни.
Тина Стоклоса с юности страдала от проблем с принятием собственной фигуры. Сначала она сидела на очень строгих диетах, а после у нее начались булимия и проблемы с лишним весом. В итоге только сыроедение помогло ей прийти в норму.
По словам самой Тины, она решилась на смелую диету, так как понимала, что ей нечего терять. Как раз перед рождественскими праздниками она купила корзину фруктов и решила устроить разгрузочный день, а спустя некоторое время поняла, что прекрасно себя чувствует.
Со временем Тина полностью отказалась от каких-либо продуктов кроме фруктов и переехала на Бали. Там она живет уже семь лет и еще ни разу не отказалась от своих убеждений. Ее полностью поддерживает муж Саймон, которого она встретила на острове и влюбилась.
О своей жизни девушка рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится снимками, на которых красуется своей фигурой и отвечает на вопросы подписчиков. Фанаты же не скупятся на комплименты, отмечая ее стройную фигуру и здоровый внешний вид.
«Ты прекрасно выглядишь со всеми фруктами», «Смотря на тебя, я думаю, что мне тоже нужно отказаться от всего», «Ты настоящий пример, красотка», — делятся мнением подписчики.