Иностранка родила младенца-вампира: его зубы пугают «до чертиков»

Несколько лет назад в Великобритании родился уникальный малыш. Поначалу он ничем не отличался от других детей, но в 2 года Оукли стал звездой Сети. А все потому, что у мальчика выросли зубы — его клыкам позавидовал бы сам граф Дракула.

Мать малыша Кейт Мюркрофт рассказала о своем уникальном сыне журналистам. В 2018 году у него стали резаться зубы. Самыми заметными оказались клыки Оукли: они были намного длиннее всех резцов, а также отличались остротой. Женщина забила тревогу и повела ребенка по врачам.

Но стоматологи, осмотрев малыша, поспешили успокоить встревоженную мать.

С зубами Оукли все было в порядке, просто клыки выросли чуть больше нормы. Со временем, как обещали они, зубы сточатся и приобретут нормальные размеры.

Кейт осталось лишь смириться с тем, что ее сын не такой, как другие дети. А самое главное — научить Оукли не стесняться себя и воспринимать эту особенность нормально. Она сама стала называть мальчика мой маленький вампир, чтобы никто не смог дразнить его и задеть подобными словами.