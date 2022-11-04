Иностранка прославилась благодаря виду сзади: ее «рекорд» разозлил россиянок

Звезда социальных сетей Джули Лоренцен известна не только своими остроумными видео и красотой. Блогер из Норвегии прославилась еще и из-за особенностей своей фигуры: как утверждает сама знаменитость, у нее самая плоская попа в мире.

О внешности Джули мир узнал благодаря одному из видео. На нем она позировала в купальнике и встала в профиль. После этого пользователи Сети, обратив внимание на ее ягодицы, распространили ролик, а сама знаменитость призналась, что считает себя «обладательницей самой плоской попы в мире».

Джули не скрывает, что она не догадывается, почему ее фигура выглядит таким образом. Она с юности занимается фитнесом и никогда не страдала от каких-либо проблем с внешностью. Однако ягодичные мышцы не увеличиваются в размерах, несмотря на постоянные тренировки.

Пользователи Сети, обсуждая внешность Джули, разделились на два лагеря. Одни с юмором отнеслись к такой черте и похвалили ее за откровенность, а другие, наоборот, осудили. Как уверены многие, знаменитость может привлечь к себе внимание лишь попой, поэтому и снимает ее в каждом видео.