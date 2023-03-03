Иностранка: правда о рождении Натальи Варлей взбудоражила народ

Наталья Варлей была главным украшением легендарной комедии «Кавказская пленница». До всесоюзного признания артистка работала в цирке, где выполняла гимнастические трюки. Что еще известно о ранних годах этой очаровательной актрисы?

Варлей появилась на свет в Румынии в городе Констанца. В одном из интервью Наталья Владимировна рассказала, как именно это произошло. Ее отец, капитан дальнего плавания, взял с собой в рейс беременную жену. Супруги были уверены, что их ребенок появится на свет в Варне, однако дочь родилась в румынской Констанце. Наталье был всего месяц, когда она вернулась в СССР. Все свое детство будущая звезда экрана провела в Мурманске.

Также поклонников актрисы интересует история ее происхождения, ведь у Натальи нетипичная для россиян фамилия. Есть версия, что по отцовской линии у артистки в роду были англичане, которые перебрались в Российскую империю и женились на русских девушках. Эти откровения об актрисе взбудоражили народ: неужели их любимица — иностранка? Впрочем, даже если это и так, то смешение кровей пошло только на пользу, ведь Варлей — настоящая красавица и редкий талант.