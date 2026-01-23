Иностранка посмотрела «Вовку в Тридевятом царстве»: от пословиц голова шла кругом, но вывод сделала – прямо в яблочко

Иногда, чтобы заново увидеть и понять что-то родное и знакомое с детства, нужен взгляд со стороны. Именно это произошло с культовым советским мультфильмом «Вовка в Тридевятом царстве».

История про ленивого мальчика, который хотел все делегировать добрым молодцам, кажется нам совершенно прозрачной. Но что увидит в ней человек, выросший в другой культуре, для которого русские сказки и поговорки – та еще диковинка?

Ответ на этот вопрос дала венесуэльская блогерша Кайла Пинеда, которая решила познакомиться с хитовым мультом. Прежде всего девушка оценила фирменный стиль режиссёра Бориса Степанцева, юмор и блестящую озвучку Рины Зелёной. Ей понравилось погружение в русскую культуру через народные костюмы, танцы и все такое.

Но самое главное, что, несмотря на языковой барьер, Пинеда отлично уловила ключевой посыл мультфильма. Она резюмировала его мораль: хочешь, чтобы было сделано хорошо – делай сам.

А завершила она свой разбор следующей фразой:

«Я знаю, что мы все когда-то были как Вовка».

Вот и ответ на вопрос, почему мультфильм до сих пор актуален и понятен даже тем, кто говорит совсем на другом языке.