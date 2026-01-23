Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Иностранка посмотрела «Вовку в Тридевятом царстве»: от пословиц голова шла кругом, но вывод сделала – прямо в яблочко

Иностранка посмотрела «Вовку в Тридевятом царстве»: от пословиц голова шла кругом, но вывод сделала – прямо в яблочко

23 января 2026 16:11
Иностранка посмотрела «Вовку в Тридевятом царстве»: от пословиц голова шла кругом, но вывод сделала – прямо в яблочко

И никакой языковой барьер тут не помеха.

Иногда, чтобы заново увидеть и понять что-то родное и знакомое с детства, нужен взгляд со стороны. Именно это произошло с культовым советским мультфильмом «Вовка в Тридевятом царстве».

История про ленивого мальчика, который хотел все делегировать добрым молодцам, кажется нам совершенно прозрачной. Но что увидит в ней человек, выросший в другой культуре, для которого русские сказки и поговорки – та еще диковинка?

Ответ на этот вопрос дала венесуэльская блогерша Кайла Пинеда, которая решила познакомиться с хитовым мультом. Прежде всего девушка оценила фирменный стиль режиссёра Бориса Степанцева, юмор и блестящую озвучку Рины Зелёной. Ей понравилось погружение в русскую культуру через народные костюмы, танцы и все такое.

Иностранка посмотрела «Вовку в Тридевятом царстве»: от пословиц голова шла кругом, но вывод сделала – прямо в яблочко

Но самое главное, что, несмотря на языковой барьер, Пинеда отлично уловила ключевой посыл мультфильма. Она резюмировала его мораль: хочешь, чтобы было сделано хорошо – делай сам.

А завершила она свой разбор следующей фразой:

«Я знаю, что мы все когда-то были как Вовка».

Вот и ответ на вопрос, почему мультфильм до сих пор актуален и понятен даже тем, кто говорит совсем на другом языке.

Фото: Кадр из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» (1965)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Читать дальше 16 февраля 2026
Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят Читать дальше 15 февраля 2026
Даже уши не покраснели: Чебурашку современные подростки считают «лживым существом» Даже уши не покраснели: Чебурашку современные подростки считают «лживым существом» Читать дальше 15 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше