Иностранец, актер и инвалид: «главная бабушка» СССР сводила мужчин с ума

Широкая популярность пришла к Татьяне Пельтцер уже в зрелом возрасте. Чаще всего ей доставались роли милых старушек, взрослых матерей или заботливых нянь. Уникальный талант артистки завораживал зрителей и режиссеров. Впрочем, представители сильного пола ценили не только актерское мастерство звезды.

Трудно представить, но у главной бабушки советского кинематографа было немало бурных романов. Ее первой серьезной любовь стал немецкий коммунист Ганс Тейблер. Влюбленные расписались всего через год после знакомства и переехали в Берлин. Однако иностранец часто не замечал, как своими словами или бездействием обижал супругу. Поэтому вскоре пара рассталась.

Завоевать сердце Пельтцер смог майор Андрей Мельник. После боевого ранения он стал инвалидом и не контролировал пальцы левой руки. Тем не менее мужчине все же удалось покорить актрису.

Позже на пути Татьяны Ивановны встретился Иван Бодров. Женатый коллега был не прочь закрутить с артисткой страстный роман. Но он не готов был оставить семью и советская кинозвезда вновь осталась одна. После этого она была замечена лишь в легких курортных интрижках.