Иностранцы заваливают: а вы сможете сдать тест для получения российского гражданства?

Получение гражданства - ответственная и сложная процедура. Тем не менее в недалеком будущем ее смогут проходить даже роботы. Прецеденты уже были - в 2017 году андроид по имени София смогла получить гражданство Саудовской Аравии. Видеозапись этого уникального события можно легко найти в интернете. В своей речи София, обратившись к присутствующим, отметила, что гордится быть первопроходцем. В коротком интервью андроид рассказала, что ей нравится находиться в окружении людей, которые готовы и в дальнейшем работать над развитием современных технологий и искусственного интеллекта. А вот на вопрос о том, стоит ли человечеству опасаться нашествия роботов, София ответила, что не стоит судить о них по голливудским блокбастерам. Событие, состоявшееся в рамках международного форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде, было запланировано как шаг на пути к продвижению Саудовской Аравии как страны - площадки для развития новых технологий.

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