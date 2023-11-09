Иностранцы выбрали человека года: удивитесь, но это не Джонни Депп

Молодой качок в татуировках и с проблемами в личной жизни.

В западном шоу-бизнесе царит ожесточенная конкуренция. Тот, кто еще вчера был на вершине, сегодня может оказаться аутсайдером. Джонни Депп с трудом оправился после скандального развода с Эмбер Херд и триумфально вернулся в кино, сыграв в картине «Жанна Дюбарри». Многие ожидали, что актер станет человеком года, но его обошел молодой конкурент.

Британский журнал GQ выбрал лучшим Джереми Аллена Уайта. Артист прославился благодаря главной роли в сериале «Бесстыжие», а позже закрепил успех проектом «Медведь». Карьера 32-летней знаменитости сейчас на пике, но репутация у кучерявого красавца не менее скандальная, чем у Деппа.

У актера большие проблемы со спиртными напитками. Из-за пагубного пристрастия звезда потеряла семью: суд постановил, что Джереми может видеться с детьми только после использования алколтестера. Также артист посещает встречи анонимных алкоголиков.