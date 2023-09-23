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Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси

23 сентября 2023 09:15
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси

Зарубежные туристы его на дух не переносят.

С первых лет жизни человек привыкает к определенному набору продуктов и блюд. Рацион, усвоенный с детства, кажется самым лучшим и единственно правильным. Поэтому столкновение с чужой гастрономической культурой может шокировать. Иностранцы не понимают, почему русские обожают этот противный напиток.

Не жалуют зарубежные гости кисель, который в России принято пить теплым. Лакомство облюбовали еще наши предки, которые варили ягодные, овсяные, фруктовые и даже гороховые вариации напитка. Однако туристов эта странная жидкость, больше похожая на кашу, вводит в ступор.

Иностранцы считают, что лучше бы сделать из киселя желе. Больше всего выходцев из других стран шокирует то, что в постный напиток добавляют крахмал — для лучшей вязкости. Туристы недоумевают, зачем пить такую гадость. Об этом пишет «Экспресс газета».

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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