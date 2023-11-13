Иностранцы восторгаются комедийным сериалом с Нагиевым: смеялись до икоты
Его считают одной из лучших современных картин.
Отечественные зрители часто со скепсисом относятся к фильмам и сериалам из России. Пошлость, банальные шутки, отсутствие оригинальных ходов — все это раздражает публику. Однако некоторые проекты являются светом в окошке. Многие обожают сериал «Кухня» с Дмитрием Нагиевым.
Проект рассказывает про начинающего кулинара Максима Лаврова, мечтающего стать шеф-поваром. Парень устраивается в ресторан Дмитрия Нагиева, играющего в ленте самого себя. Злоключения работников французского заведения стали настоящим хитом, покорившим миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.
Иностранцы обожают «Кухню». Интернет полон лестных отзывов на проект.
«Это лучший сериал, который я когда-либо видел. Я нашел его именно тогда, когда мне порядком надоели эти американские глупые сериалы», — пишет один из иностранных юзеров.