Иностранцы восторгаются комедийным сериалом с Нагиевым: смеялись до икоты

Отечественные зрители часто со скепсисом относятся к фильмам и сериалам из России. Пошлость, банальные шутки, отсутствие оригинальных ходов — все это раздражает публику. Однако некоторые проекты являются светом в окошке. Многие обожают сериал «Кухня» с Дмитрием Нагиевым.

Проект рассказывает про начинающего кулинара Максима Лаврова, мечтающего стать шеф-поваром. Парень устраивается в ресторан Дмитрия Нагиева, играющего в ленте самого себя. Злоключения работников французского заведения стали настоящим хитом, покорившим миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Иностранцы обожают «Кухню». Интернет полон лестных отзывов на проект.