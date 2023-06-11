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Иностранцы в восторге от звезды советского «Шерлока Холмса»: выбор неожиданный

11 июня 2023 17:00
Иностранцы в восторге от звезды советского «Шерлока Холмса»: выбор неожиданный

Импровизация была на высшем уровне.

Произведения Конана Дойла известны, без преувеличения, во всем мире. А детективные рассказы о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне экранизировали более двухсот раз. Одной из самых успешных из них считается советская версия с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях.

Телефильмы получились на редкость захватывающими, а герои были максимально приближены к литературным персонажам. Однако иностранцев покорил не прославленный сыщик или его помощник. Зрители из-за рубежа были в восторге от игры Рины Зеленой.

В ее исполнении миссис Хадсон оказалась милой старушкой с прекрасным чувство юмора и доброй улыбкой.

Актриса сама по себе была невероятно остроумной женщиной, благодаря чему могла спокойно импровизировать прямо в кадре. Реплики своей героини она порой переиначивала, из-за чего они становились еще забавнее. Поэтому советская миссис Хадсон так сильно полюбилась иностранному зрителю.

Иностранцы в восторге от звезды советского «Шерлока Холмса»: выбор неожиданный
Фото: кадры из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1987)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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