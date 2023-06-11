Иностранцы в восторге от звезды советского «Шерлока Холмса»: выбор неожиданный

Произведения Конана Дойла известны, без преувеличения, во всем мире. А детективные рассказы о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне экранизировали более двухсот раз. Одной из самых успешных из них считается советская версия с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях.

Телефильмы получились на редкость захватывающими, а герои были максимально приближены к литературным персонажам. Однако иностранцев покорил не прославленный сыщик или его помощник. Зрители из-за рубежа были в восторге от игры Рины Зеленой.

В ее исполнении миссис Хадсон оказалась милой старушкой с прекрасным чувство юмора и доброй улыбкой.

Актриса сама по себе была невероятно остроумной женщиной, благодаря чему могла спокойно импровизировать прямо в кадре. Реплики своей героини она порой переиначивала, из-за чего они становились еще забавнее. Поэтому советская миссис Хадсон так сильно полюбилась иностранному зрителю.