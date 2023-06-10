Иностранцы в восторге от самого странного слова в русском языке: в нем две буквы

Русский язык потрясает, ужасает и восхищает иностранцев. И это неудивительно, ведь в нем множество уникальных фонетических сочетаний, которые звучат для других экзотично. Так, от одного слова иностранная публика буквально млеет.

Речь идет о щах. «Щи» произносится с особым удовольствием, ведь звук «щ» можно растягивать до бесконечности. Оно звучит мягко и просто, что нетипично для русского языка. Да и само слово выбивается из правил, ведь его нет ни в словарях, ни в документах, а история его происхождения покрыта мраком. Кстати, на корейском оно означает «господин».

Также иностранцам полюбилось слово «пирожки», и они его даже позаимствовали. Правда, европейцы произносят его с ударением на второй слог. Взяли себе иностранцы и слово «блины», причем оно всегда используется во множественном числе, несмотря на количество изделий. Кроме того, иностранцам симпатично слово «сделала», а все потому, что оно оканчивается на музыкальное «ла-ла».