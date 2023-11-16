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Иностранцы в восторге от этого старого хита на русском: даже россияне не понимают, о чем песня

16 ноября 2023 20:30
Иностранцы в восторге от этого старого хита на русском: даже россияне не понимают, о чем песня

Интрига сохранилась.

В социальных сетях случился бум на один из хитов нулевых. Иностранные интернет-пользователи умоляют перевести слова песни, которые до сих пор остаются загадкой даже для носителей русского языка.

Композиция «Мой мармеладный» Кати Лель вышла почти 20 лет назад. Многие о ней уже давно забыли, как вдруг на просторах Интернета один за другим стали появляться вирусные видео под нее. Первыми снимать их начали россияне, но неожиданно и иностранцы подхватили тренд.

Теперь они жаждут узнать, о чем же поет Лель. Но даже жители России не могут объяснять, какую же «джагу-джагу» исполнительница предлагает попробовать. Интересно, что звезда не осталась глуха к мольбам зарубежных поклонников и опубликовала версию своего хита на английском языке. Правда, интрига никуда не пропала: непонятные словечки так и остались после перевода.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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