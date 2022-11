Иностранцы в восторге: как звучат культовые песни СССР за границей

Мотив песен «Очи черные», «Подмосковные вечера», «Дорогой длинною» и многих других был знаком каждому жителю СССР. Но мало кто из них догадывался, что эти же композиции слушают и в зарубежных странах либо с переводом текста на нужный язык, либо при создании ремейка.

Например, в Китае очень популярна «Катюша». Композицию на китайском языке исполняют на государственных концертах под неизменный шквал аплодисментов. Причем для поддержания «военного характера» песни на сцене исполнители выступают в форме.

Звезда Голливуда Дина Дурбин с удовольствием пела многие русские романсы, среди которых были и «Очи черные», и «Моя цыганская». Причем композиции она исполняла на языке оригинала, не скрывая акцент. А в Великобритании на основе песни «Дорогой длинною» создали ремейк под названием Those Were the Days. На музыку Бориса Фомина автор Джин Раскин сочинил собственный текст. Что же касается «Подмосковных вечеров», то тексту этой песни просто нашли стихотворный перевод на английском языке, поэтому она стала известна на Западе как Moscow area summer night. Иностранцы от хита остались в восторге.