Иностранцы в ужасе: советского «Винни-Пуха» нельзя показывать детям

Советский «Винни-Пух» обрел широкую популярность не столько в СССР, но и за рубежом. Однако есть в этом мультике одна сцена, приводящая иностранцев в ужас.

Эпизод, о котором пойдем речь, отличается от книжного оригинала и от диснеевской версии. Это сцена, когда главный герой взлетает ввысь на шаре, но встречает сопротивление пчел. Дальше по книге Кристофер Робин стреляет по шарику, но сначала попадает в Винни-Пуха.

В советской версии из ружья стреляет Пятачок. Робина, как мы помним, в этом мультфильме вообще не было. Иностранцев шокировало, что такой милый и безобидный персонаж, как Пятачок, хранит дома здоровенное огнестрельное оружие.

С одной стороны, это выглядит забавно и абсурдно, но с другой — тревожно, ведь маленькие зрители могут принять это за норму. Кстати, в американской версии никакого ружья не было — медведь упал на землю после того, как с шарика соскользнула веревка. В США вопрос оружия всегда стоял особенно остро, поэтому создатели мультика решили смягчить сцену. А вот советские создатели в разы усилили оригинал.