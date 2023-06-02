Иностранцы в ужасе от этих традиций на русских свадьбах: будете смеяться после их претензий

Русские свадьбы легендарны даже для самих русских, что уж говорить о жителях других стран. Такого количества комичных обрядов и ритуалов, какие есть у россиян, нет ни в одном государстве мира. Однако если граждан России эти традиции бракосочетания умиляют и смешат, то иностранцев бесят до дрожи.

Например, жители других стран не могут взять в толк, зачем машины, которые везут гостей и жениха с невестой в ЗАГС, постоянно сигналят. Это ведь небезопасно и мешает другим участникам дорожного движения.

Свадебная фотосессия общая для большинства стран традиция. Однако если европейцы фотографируются в утонченных костюмах и изящных образах, то русские придумывают очень странные референсы для фотосессий и совершенно непонятные для иностранцев позы. И те не могут взять в толк: свадьба ведь один раз в жизни, зачем эти странные русские уродуют свои фотографии нелепыми кадрами?

Какая свадьба обходится без драки? Да любая заграничная, в общем-то. Иностранцы не понимают и не принимают проявлений эмоций на таких торжественных мероприятиях, пусть даже и под воздействием алкоголя. На свадьбах ведут себя чинно, благородно и показательно веселятся.