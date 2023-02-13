Иностранцы в шоке: одна привычка сразу выдаст в вас гражданина СССР

С момента распада СССР прошел не один десяток лет, но до сих пор многие придерживаются правил и традиций, заложенных еще во времена советского строя. Некоторые из них становятся настоящим шоком для жителей других стран.

В качестве примера можно привести хранение пакетов в пакете и старых вещей на балконе. Также иностранцам сложно понять, почему россияне часто отдают в ремонт то, что давно пора выбросить, и покупают «праздничную» посуду, которую впоследствии все равно не используют.

Однако истинных граждан СССР выдает даже не это. Иностранцы, в особенности итальянцы, не перестают удивляться тому, что многие жители России едят любые блюда с хлебом — в том числе макароны или пельмени. Впрочем, объяснить эту привычку не так уж и сложно. Все дело в дефиците продуктов. Не зря же появилась такая присказка, как «ешь с хлебом, а то не наешься».