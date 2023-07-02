Иностранцы в шоке: этого слова нет в русском языке, но его все говорят и пишут

Разговорный русский язык сильно отличается от литературного. Многих слов, которые мы говорим и пишем каждый день, в словарях просто не существует. Мы к ним привыкли и понимаем без проблем, но иностранцев такие выражения ставят в тупик.

Иностранцы, которые учат русский язык, будут долго искать в словаре загадочное слово «вобщем». Оно похоже одновременно и на «вообще» и на «в общем», поэтому понять смысл фразы становится все сложнее. На самом деле это не одно слово, а два, и пишутся они раздельно. Но помнят об этом далеко не все.

Гораздо чаще в нашей речи встречается другая ошибка. Желая узнать, в котором часу человек освободится, мы обычно спрашиваем: «До скольки?» На самом деле говорить «до скольки», как и «ко скольки», неправильно. По правилам, эти слова должны звучать как «до скольких» и «ко скольким».

Ввести в ступор может и излюбленное слово-паразит «типо». Его используют в любой непонятной ситуации, но даже в «паразитной» речи правильно писать его «типа». А лучшее вообще не использовать.