Иностранцы в бешенстве: Малышевой больше не рады за границей, и причина довольно веская

Елена Малышева известна не только как ведущая медицинского шоу, но и как руководитель сети клиник. Большая часть ее больниц расположена в российских городах, но не так давно она решила открыть филиал заграницей.

Знаменитость отправилась в Казахстан, где в городе Шыкмент она построила свой медицинский центр. И о торжественном открытии объявила специальным баннером, информация на котором была на русском языке.

Объявление возмутило жителей города. Они не оценили, что телеведущая обращается к ним не на их родном языке. А после вспомнили все скандалы, связанные с Малышевой и ее клиниками.

Скандал оказался настолько большим, что мэр города выступил в поддержку телеведущей. Мурат Айтенов, общаясь с журналистами, отметил, что в Шыкменте рады абсолютно всем. Сама Малышева же никак не прокомментировала ситуацию и в своих социальных сетях предпочла не объявлять об открытии клиники.