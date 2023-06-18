Иностранцы в бешенстве из-за привычек всех русских: вы покрутите у виска

Россия и ее жители окружены множеством стереотипов. Часть из них далека от реальности, однако некоторые находят отражение в обычной жизни россиян. И далеко не все иностранцы остаются в восторге от этих привычек.

Так, жителям соседних стран непонятно, почему оставленная еда в тарелке гостя считается оскорблением. Они искренне недоумевают, почему часть ужина, которую не съели, может обидеть хозяйку, ведь все люди наедаются от разного количества еды.

Вызывает недоумение и любовь россиян к меху. Женщины со всей страны мечтают о меховой шубе, которая до сих пор считается признаком успеха и достатка.

Особенно сильно смущает жителей других стран вера в приметы. Выходцы из России на каждый жизненный случай готовы предоставить ту или иную примету, которую непременно необходимо выполнить. Иностранцы же не догадываются, почему нужно сесть перед отправлением в путешествие и зачем стучать по деревянной поверхности. Такое поведение кажется им неразумным.