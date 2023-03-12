Иностранцы увидели, как одеваются русские, и опешили: их реакция вас удивит

Зарубежные комментаторы пришли в восторг от манеры россиян одеваться. На это обратил внимание Дзен-канал «Эти русские», проанализировав отзывы иностранных пользователей под видеороликом в YouTube.

Многих иностранцев в 8-минутном видео поразили российские девушки.

«Черт возьми, я никогда не видел такой концентрации красивых девушек на 1 минуту!» — восхищается Jacob C.

Других пользователей больше заинтересовал гардероб жителей столицы. По их словам, в нем европейская и американская эклектика гармонично уживается с консервативно-деловыми луками. «Очень приятно смотреть на людей, которым комфортно быть собой», — пишет один иностранец. Житель Италии отметил, что русские одеваются лучше его сограждан.

Еще один комментатор и вовсе написал, что подумывает о переезде в Россию. Но нашелся и недоброжелатель. Dániel Benke предрек жителям России дефицит. Именно к таким последствиям, по его словам, приведет уход западных брендов одежды из страны: «Давайте посмотрим позже. Из России ушли западные бренды, такие как Vans, Adidas, Puma, Nike, New Balance и так далее. Они скоро будут ходить в одних шлепанцах, потому что одежды не будет».