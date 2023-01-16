Иностранцы увидели, что едят в русской столовой, и обомлели: вот что их поразило

Российские столовые пользуются популярностью уже не у одного поколения жителей страны. Россияне находят в них привычные блюда, и даже самый большой заказ далеко не всегда означает растраты. При этом иностранцы также остаются в восторге от подобных кафе.

Дело в том, что не так давно блогеры Мэтт и Джулия опубликовали на своем YouTube-канале видео, в котором изучают ассортимент обычной столовой в Сочи. Они полакомились практически всеми блюдами из меню, чем привели своих зрителей со всех уголков Земли в восторг. Как оказалось, мало кто из них догадывался, чем именно кормят в таких заведениях в России.

По их мнению, блюда поразили их своим «аппетитным» внешним видом и подачей, а состав — «здоровыми» ингредиентами. Пользователи Сети не скрывают: они не знали, что еда в обычных столовых может быть настолько вкусной и разнообразной.