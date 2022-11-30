Иностранцы увековечили главный атрибут «русского мужика»: вы будете рыдать от смеха

Карикатурный образ типичного советского или российского мужика немыслим без балалайки, валенок и, конечно, без ушанки. Эта легендарная шапка уже давно стала своеобразным символом «русской души».

Иностранцы даже закрепили традиционную шапку как атрибут «российской культуры», что может многих рассмешить. Так, в Оксфордском словаре есть термин «ushanka». Но гораздо больше позабавит другое определение ушанки, которую окрестили как «shapka».

Этот атрибут, действительно, неразрывно связан с русской культурой. Ушанку носили почти все крестьяне вплоть до XX века. Представители высших сословий в основном пренебрегали этим головным убором. Некоторые дворяне носили ушанки, но их шапки всегда была изготовлены из самого дорогого меха. С XX века эти головные уборы стали наиболее универсальным атрибутом гардероба. Ушанки надевали солдаты и офицеры Белой армии и называли шапку «колчаковкой».

В 30-е годы аксессуар перекочевал к бойцам вооруженных сил СССР. В советское время создавались разные вариации ушанок. Эти шапки носили не только простые граждане, но и высокопоставленные чиновники. Сегодня ушанки по-прежнему популярны в России, и, похоже, никогда не выйдут из моды.