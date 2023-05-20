Иностранцы унизили Андрея Малахова на весь мир: случившееся не укладывается в голове

Андрей Малахов уже давно остается самым известным ведущим в стране, без которого не обходится ни одно важное мероприятие. Так, в 2009 году в Москве проходило «Евровидение», и звезда скандальных ток-шоу был на первом плане.

Малахов выступил ведущим полуфиналов конкурса вместе с супермоделью Натальей Водяновой. Однако многие отметили, что Андрей не справился со своей задачей. Малахов изо всех сил пытался шутить на английском языке, но иностранцы юмор не оценили и подняли ведущего на смех. Провал журналиста видел и слышал весь мир. Если бы Андрей говорил на родном языке, ему удалось бы этого избежать. Но, чтобы шутить на английском, нужно тонко его чувствовать. Увы, ведущий не обладает таким навыком.

Тот давний позор Малахова прокомментировал певец Юрий Лоза. Автор песни про маленький плот в интервью журналистам телеканала «Царьград» посетовал на то, что мы в своей собственной стране не могли говорить на нашем родном языке. «Это позорище!» — заключил певец.

Победу на популярном конкурсе в 2008 году завоевал Дима Билан с композицией Believe. Это дало России право провести у себя «Евровидение» в 2009 году.