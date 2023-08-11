Иностранцы такого еще не видели: Трусова произвела фурор за границей

Несколько дней назад Евгений Плющенко начал турне по Китаю с программами «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Тысячи поклонников оставались в восторге от фееричных выступлений и осыпали фигуристов комплиментами.

Так, поклонники не могли удержаться от восхищенных криков, когда на льду появлялись сам Плющенко, Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев. Но больший восторг вызвала у них Александра Трусова. Фигуристка покорила не только эффектной внешностью, но и фирменными элементами, исполнив кантилевер.

Сами фигуристы также остались удовлетворены своими гастролями. В социальных сетях они регулярно делятся десятками снимков из Китая и благодарят фанатов за теплый прием.