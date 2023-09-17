Иностранцы сняли свою версию «Сватов»: только россияне поймут, что не так с сериалом

Ситком «Сваты» увидел свет в 2008 году. Проект стал настоящим хитом и транслировался во многих странах мира. Как оказалось, некоторые телекомпании решили скопировать успешную идею.

Так, в Казахстане в 2014 году был представлен сериал «Кудалар». История рассказывает о сватах из Астаны и Шымкента, которые отличаются подходом к жизни и достатком. И им приходится вместе воспитывать маленькую внучку. Повторяет казахский сериал «Сватов» не только сюжетом. Даже маленькие детали полностью скопированы. Например, шляпа одного из героев точно такая же, как у экранного Ивана Будько.

Создатели при этом никогда не комментировали схожесть с первоисточником.

А зрители Казахстана не смогли заметить копирование, ведь «Сваты» в этой стране далеко не так популярны, как в России. «Кудалар» же, наоборот, стал настоящим хитом и может похвастаться весьма высокими рейтингами.