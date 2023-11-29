Иностранцы сняли свою «Гостью из будущего», но не признаются в «краже»: советская Алиса точно лучше

Телефильм «Гостья из будущего» стал настоящей культурной сенсацией уже после премьеры. Юные зрители были в восторге от захватывающей истории Алисы Селезневой. А спустя годы узнали, что австралийские кинематографисты так же высоко оценили советский сериал и даже скопировали историю для своих соотечественников.

Так, на экраны далекой Австралии в 1992 году вышел сериал «Девочка из завтра», который рассказывал о приключениях 14-летней Аланы в современности. По сюжету она перемещается в 1990-й из 3000-го и сражается с опасным преступником, которого в итоге побеждает.

И, как отмечают внимательные зрители и критики, «Девочка из завтра» — это практически точная копия «Гостьи из будущего». Схожесть заключается не только в общем развитии сюжета, но и в мелочах. Роботы и другие устройства, которыми пользуются главные героини, весьма похожи. И даже имена основных персонажей, Аланы и Алисы, звучат практически одинаково.

Однако создатели австралийского сериала никогда не раскрывали источники вдохновения. В многочисленных интервью они не упоминали ни советский телефильм, ни его литературную основу — повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед».