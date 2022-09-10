Иностранцы схватились за голову от самого «извращенного» мультфильма СССР

Мультфильм о приключениях капитана Врунгеля, снятый режиссером Давидом Черкасским в конце 1970-х, заслуженно любим вот уже не одним поколением россиян. Цитаты и песни из него стали частью культурного кода россиян, и зрители уже не обращают внимание на то, в какой творческой манере создана анимационная лента.

А вот на Западе подход Черкасского по объединению анимации и кино (который Давид Янович позже с таким же успехом применит в «Докторе Айболите» и «Острове сокровищ») вызвал настоящий культурный шок.

«Персонажи совершенно сумасшедшие. Здесь, возможно, самые абсурдные сцены, которые я когда-либо видел в детских фильмах. Юмор почти как у „Монти Пайтона“ и совершенно неуместен», — отметил один из венгерских зрителей, посмотревших творение режиссера.

Другие иностранные поклонники мультфильма обратили внимание на «неистовую» музыку, использование в кадре кинохроники и фотосъемок, а также на использование многочисленных отсылок и пародий на западные культуры — британскую, итальянскую, скандинавскую и т.д. Заметили и то, что рисовка персонажей Черкасского весьма напоминает «Южный парк», но сделана гораздо более детально и внимательно.