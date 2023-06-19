Иностранцы сходят с ума по герою советского мультфильма: это не Чебурашка

Советские мультфильмы нередко становятся популярными за границей. «Чебурашка», «Смешарики», «Ежик в тумане» и другие картины находят своих поклонников на всех континентах. И, как оказалось, не только эти герои приводят в восторг иностранцев.

Так, особую любовь зрителей заслужил доктор Ливси из мультфильма «Остров сокровищ». Обаятельный медик покорил весь мир жизнерадостностью, задорным смехом и бесстрашием, которое позволило ему сражаться с целым кораблем пиратов.

Как отмечают поклонники, Ливси заметно отличается от других героев анимации как в СССР, так и во всем мире, и художникам пока что не удалось создать никого похожего на него. Особенно они выделяют озвучку Евгения Паперного, без которой герой теряет часть своего обаяния.