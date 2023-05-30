Иностранцы считают эту советскую песню самой душевной: с ними не поспоришь

Что-что, а музыку в СССР делать умели. Культовыми песнями знаменитых исполнителей гордились все в Союзе, а слова множества композиций знали наизусть. Некоторые, особо «отличившиеся» треки полюбили не только в Стране Советов, но и на Западе.

Жители Италии даже создали отдельный YouTube-канал «Итальянцы by Kuzno Productions ». И благодаря каналу стало ясно, что они в диком восторге от песни группы «Земляне» под названием «Трава у дома». Европейцы оказались в неподдельном восторге от искренних чувств и эмоций, которые транслировала группа в культовой для СССР и России песне.

«Здесь текст и музыка слились воедино! Я снимаю шляпу перед этими исполнителями!» — восхищенно комментируют создатели канала в одночасье ставшую невероятно популярной в Италии композицию.

Кстати, недавно группа «Земляне» объявила об историческом событии: музыканты намерены воссоединиться с Игорем Романовым и Владимиром Киселевым, которые стояли у истоков коллектива. Поклонникам-итальянцам эта новость должна согреть души.