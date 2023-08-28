Иностранцы считают эту советскую актрису самой красивой: вот что о ней говорят россияне

Звезда «Летят журавли» Татьяна Самойлова произвела фурор на иностранных коллег и поклонников, отправившись в Канны на кинофестиваль. На Лазурном берегу артистка очаровала публику своей красотой и манерами, а в СССР вернулась не только с «Золотой пальмовой ветвью», но и с личной наградой, присужденной ей как «Самой скромной и очаровательной актрисе»

Заграничная публика была в восторге от обаятельной советской звезды. Даже Пабло Пикассо был очарован артисткой, позднее написав ее портрет. А многие артистки откровенно завидовали Самойловой, которая забрала все внимание.

И до сих пор поклонники уверены, что Самойлову можно смело назвать одной из самых красивых актрис СССР. На снимках с Каннского кинофестиваля она выглядит не хуже иностранных коллег, а в любом ее фильме всегда захватывает все внимание, затмевая любых других артистов.