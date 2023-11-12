Иностранцы считают этот русский фильм вершиной кинематографа: самый депрессивный сюжет

Многие зрители ругают современное отечественное кино за пошлость, бессмысленность, отсутствие новых идей и свежих художественных решений. Однако есть фильмы, за которые не стыдно. Некоторые российские картины пользуются большой популярностью за границей. Не оставили без внимания иностранцы и творения Юрия Быкова.

Режиссер снял более десяти кинолент и сериалов, но вершиной его творчества считается фильм «Дурак» 2014 года. Социальная драма рассказывает про простого сантехника Дмитрия Никитина, который решается спасти старое общежитие, готовое вот-вот обрушиться. Однако окружающие не ценят усилий молодого человека...

Тяжелая и депрессивная кинолента Быкова полюбилась за границей.