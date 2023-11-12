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Иностранцы считают этот русский фильм вершиной кинематографа: самый депрессивный сюжет

12 ноября 2023 14:15
Иностранцы считают этот русский фильм вершиной кинематографа: самый депрессивный сюжет

Картина не для слабонервных.

Многие зрители ругают современное отечественное кино за пошлость, бессмысленность, отсутствие новых идей и свежих художественных решений. Однако есть фильмы, за которые не стыдно. Некоторые российские картины пользуются большой популярностью за границей. Не оставили без внимания иностранцы и творения Юрия Быкова.

Режиссер снял более десяти кинолент и сериалов, но вершиной его творчества считается фильм «Дурак» 2014 года. Социальная драма рассказывает про простого сантехника Дмитрия Никитина, который решается спасти старое общежитие, готовое вот-вот обрушиться. Однако окружающие не ценят усилий молодого человека...

Тяжелая и депрессивная кинолента Быкова полюбилась за границей.

«Один из лучших фильмов, которые я когда-либо видел», «Этот фильм настолько реалистичен и правдив, что глубоко потряс меня», — пишут зарубежные пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Дурак» (2014)
Алла Новикова
Алла Новикова
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