Иностранцы считают этот советский фильм вершиной кинематографа: удивитесь, но его снял Рязанов

Самобытный советский кинематограф всегда вызывал особый интерес у иностранных зрителей. Некоторые из них даже не могли понять, что та или иная картина сделана в СССР, и принимали ее за европейскую.

Эта участь постигла всем известную ленту Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих». Картина имела оглушительный успех за рубежом и произвела на иностранную публику неизгладимое впечатление. Самое неожиданное было то, что многие даже не верили, что «Вокзал для двоих» снят в СССР.

Вот какие отзывы оставили иностранные зрители о работе Рязанова:

«Мне фильм показался очень французским, моей жене — итальянским. Во всяком случае, это не американский фильм», «Я вырос в Китае, но это название осталось в моей памяти», «Это очень уникальный фильм в том смысле, что он комедийный, но в то же время с горьким привкусом».

Ассоциации с французскими лентами возникли неспроста. В период оттепели советские режиссеры часто «подсматривали» за своими иностранными коллегами. Тогда на весь мир гремела «новая французская волна» с ее новым подходом к кино, более интеллектуальным и разговорным и менее вычурным. Поэтому неудивительно, что Рязанов, будучи выходцем из оттепели, снял отчасти «французский» фильм.