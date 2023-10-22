Иностранцы считают, что в этом фильме нет русской души: снял главный новогодний режиссер

Российские, а особенно советские фильмы очень ценят зарубежные зрители. По мнению западной аудитории, в них кроется та самая загадочная русская душа, которую не могут понять иностранцы уже сотни лет. Однако далеко не все работы отечественных режиссеров приходятся по вкусу за границей.

Создатель многочисленных «Елок» Тимур Бекмамбетов известен тем, что он немало работал в Голливуде. На счету режиссера и продюсера более десятка проектов, в том числе боевик «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Джеймсом МакЭвоем.

Также именно Бекмамбетов создал первый российский блокбастер «Ночной дозор».

Кинодел заявлял, что фильм не будет уступать западной продукции.

Но иностранцы результат не оценили. По мнению зарубежных зрителей, в фильме нет главного — той самой души, ради которой они и смотрят русские картины. А работа режиссера стала обычной имитацией голливудской фантастики.