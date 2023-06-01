Иностранцы с ума сошли, когда увидели любимицу Винер без одежды: она идеальна (фото)
От красоты этой спортсменки захватывает дух.
Одной из самых ярких учениц Ирины Винер стала Каролина Севастьянова. В 2012 году она выиграла золото на Олимпийских играх, после чего завершила свою карьеру.
Гимнастка решила оставить спорт в прошлом. Эффектная внешность позволила Каролине стать успешной моделью и блогером. Эталонная красотка со стройной фигурой и длинными ногами живет и ни в чем себе не отказывает. Каролина много путешествует, останавливаясь в лучших отелях мира.
Не забывает знаменитость и радовать поклонников своими пляжными снимками. Недавно Севастьянова провела отпуск на Мальдивах и показала фанатам очередную порцию фотографий, на которых запечатлена в одном бикини.
Увидев любимицу Винер без одежды, поклонники звезды, среди которых немало иностранцев, сошли с ума от красоты. В комментариях фанаты пришли к выводу о том, что Каролина — настоящий идеал.
«До невозможности красивая», «Шикарная», «Прекрасная малышка», «Другие девушки тоже худенькие и стройные, но вы как-то по-особенному всегда выглядите», — осыпали гимнастку комплиментами.