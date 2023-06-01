Иностранцы с ума сошли, когда увидели любимицу Винер без одежды: она идеальна (фото)

Одной из самых ярких учениц Ирины Винер стала Каролина Севастьянова. В 2012 году она выиграла золото на Олимпийских играх, после чего завершила свою карьеру.

Гимнастка решила оставить спорт в прошлом. Эффектная внешность позволила Каролине стать успешной моделью и блогером. Эталонная красотка со стройной фигурой и длинными ногами живет и ни в чем себе не отказывает. Каролина много путешествует, останавливаясь в лучших отелях мира.

Не забывает знаменитость и радовать поклонников своими пляжными снимками. Недавно Севастьянова провела отпуск на Мальдивах и показала фанатам очередную порцию фотографий, на которых запечатлена в одном бикини.

Увидев любимицу Винер без одежды, поклонники звезды, среди которых немало иностранцев, сошли с ума от красоты. В комментариях фанаты пришли к выводу о том, что Каролина — настоящий идеал.