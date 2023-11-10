Иностранцы с ума сходят по этому женскому русскому имени: у нас встречается реже, чем за границей

В России любят давать девочкам необычные зарубежные имена. Но что удивительно: за границей русские имена любят не меньше. А одно из них и вовсе бьет все рекорды популярности.

За рубежом можно встретить много женщин по имени Ольга. Правда, в Италии, Германии, Чехии и Испании его произносят без мягкого знака. Практически в каждой стране есть немало Анн и обладательниц производного от этого имени — например, Аннеты, Эны, Аны. Также высоким спросом пользуется татарско-русское имя Ариана.

Любят иностранцы и имя Вера за благозвучность и глубокий смысл. Но самое распространенное — Дарья. Так сложилось неспроста.

В свое время в США сняли мультсериал Daria, главной героиней которого стала смышленая не по годам девочка. Многие пары до сих пор называют дочерей в ее честь. Интересно, что пока иностранцы сходят с ума по этому имени, в России в последнее время оно встречается не так уж часто.