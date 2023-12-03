Иностранцы рыдают, пытаясь выговорить это русское слово: в нем всего три слога

Русский язык изучают многие иностранцы. В процессе они неизменно сталкиваются со сложностями. Одним нелегко дается правописание, другим — произношение.

Затруднение вызывают не только научные термины и пунктуация в сложносоставных предложениях. Даже те слова, которые россиянам кажутся совершенно обычными, китайцев, англичан и индусов ставят в тупик.

Яркий пример — название насекомоядного животного. Выхухоль вызывает у иностранцев лингвистический ступор. Сочетание буквы «ы» и шипящих согласных, кажется, вовсе невозможно выговорить. Еще сложнее приходится с прилагательными выхухолевый и выхухолий. Кстати, разницу между ними тоже способны уловить далеко не все.

Второе по «трудности» слово — неприятный термин человеконенавистничество. Двадцать четыре буквы чужого языка действительно непросто запомнить, поэтому многие заменяют его более короткой версией «мизантропия», которая в русский пришла из греческого.