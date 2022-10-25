Иностранцы разнесли жюри «Оскара» за победу фильма «Москва слезам не верит»: «Халтура»

Далеко не все были согласны с мнением академиков.

Драма «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в 1981 году как лучший фильм на иностранном языке. Советские зрители и критики остались в восторге от фильма Владимира Меньшова, однако американская пресса раскритиковала решение академиков.

Как отмечали кинокритики США, единственная причина, почему фильм из СССР получил награду, заключается в политике. По их мнению, другие ленты, среди которых «Последнее метро» Франсуа Трюффо, номинированные на награду, были намного лучше, чем лента Меньшова. Поэтому объяснение этой победы — желание наладить отношения между странами. Также эксперты не оценили ни продолжительность фильма, ведь два с половиной часа казались им бесконечными, ни отсутствие социальной сатиры.

«„Москва слезам не верит“ выглядит халтурой», — писали в то время в прессе.

Единственное же, что они оценили, — это игра Алексея Баталова и Веры Алентовой. Однако этого, по их мнению, было недостаточно, чтобы фильм увез статуэтку в СССР.