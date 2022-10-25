Иностранцы растоптали лучший фильм с Цоем: «без стыда смотреть невозможно»

Драма «Асса» Сергея Соловьева стала одним из главных фильмов перестройки. Российские зрители тепло приняли экспериментальную ленту, описывающую сложный период в жизни страны. При этом иностранные зрители раскритиковали знаменитый фильм с Виктором Цоем.

Как отметили пользователи Сети, картина показалась им попыткой Соловьева монетизировать подпольную культуру СССР. Также они не оценили игру главных актеров, а в особенности Цоя, и весь сюжет показался им «нелепым» и «абсурдным».

«Примерно одну половину фильма можно считать терпимой, если вы любите город Ялта всем сердцем, а другую половину невозможно смотреть без чувства испанского стыда», — пишут зрители на портале IMDb .

Помимо этого, многие раскритиковали и музыку в фильме, которую записывали знаменитые рок-музыканты. По мнению зрителей, «Асса» полностью олицетворяет упадок, который был в то время в российском кино.