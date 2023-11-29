Иностранцы раскрыли в этой песне гостайну: под запрещенку плясал весь СССР

Немецкая группа Boney M. за годы творчества обрела по-настоящему культовый статус у советских поклонников. Хиты коллектива звучали во всех городах СССР, а ради билетов на их выступления поклонники были готовы часами стоять, несмотря на любые погодные условия. Главным же их хитом стала зажигательная композиция Rasputin, однако официальная цензура запрещала эту песню.

Так, несмотря на всю популярность, Boney M. не могли исполнять «Распутина» во время своих выступлений. Цензура не могла допустить эту мелодию, так как в ней рассказывалось не только о царском периоде страны, но и о личной жизни самой императрицы. Многие даже были уверены, что это может быть связано с государственной тайной.

Однако композиция все равно играла во всех ресторанах страны. Поклонники не обращали внимания на запрет и включали танцевальный хит даже у стен Красной площади. И до сих пор «Распутин» считается одной из самых успешных композиций коллектива.