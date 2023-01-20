Иностранцы прочат Козловскому закат карьеры – все из-за сокрушительного провала

Данила Козловский представил свой фильм «Чернобыль» в 2020 году. В картине артист не только исполнил главную роль, но и выступил режиссером. Поклонники знаменитости не оставили без внимания его второй подобный опыт, но далеко не все остались в восторге от фильма.

Больше всего с критикой на проект обрушились иностранные зрители. Читатели сайта IMDb осудили режиссера за подход к истории и попытку на первый план поставить личные отношения героев, сделав из катастрофы мелодраму. Пользователи Сети уверены, что с такой работой карьера артиста как постановщика весьма быстро завершится.

«Я думаю, что после этого катастрофически плохого фильма карьера Данилы Козловского как режиссера довольно скоро закончится», «Не думала, что можно снять настолько плохое кино», — уверены любители кино.

Помимо этого, многие сравнили картину с недавним сериалом HBO, который также рассказывает историю взрыва. Зрители не скрывают: американцам удалось намного лучше и интереснее рассказать о катастрофе, нежели российскому артисту.