Иностранцы признали лучшим советским фильмом: на родине плевались, когда о нем заходила речь

Этот фильм Василия Пичула на Западе оценили выше всяких похвал. Кино получило чуть ли не все премии из возможных. Его называли символом свободы от догм, символом раскрепощения, олицетворением перестройки. «Маленькая Вера» отметилась даже на Венецианском кинофестивале и получила приз ассоциации кинокритиков.

Критики СССР, к слову, были солидарны с западными коллегами. Они вручили Наталье Негоде награду «Ника» за лучшую женскую роль. В целом прогрессивные жители страны приняли откровенную ленту о жизни двух молодых людей в жестокой советской реальности благожелательно.

Однако нашлись и те, кто возненавидел кино за правду без купюр, которую пытался показать режиссер, и за распутство главной героини Веры, которую зачем-то отождествляли с реальной актрисой. Ее жутко травили за постельную сцену, ведь подобное было невозможным в советском кино.

Негода даже подумывала бросить карьеру, потому что не могла справиться с потоком негатива, который на нее обрушился вместе с бешеной славой.