Иностранцы пришли в восторг от этого советского фильма о войне: выбор очень неожиданный

Советский кинематограф по праву считается одним из самых знаменитых во всем мире.

Актеры и режиссеры СССР давно завоевали уважение и любовь профессионалов из других стран. Однако, как оказалось, и обычные зрители тоже находят важные для себя картины, при этом их выбор нередко удивляет россиян.

Так, одним из самых любимых фильмов о войне за границей стала драма «17 мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Как отмечают зрители, они остались в восторге от персонажей и поразились тому, как съемочной группе удалось показать последние дни войны. По мнению пользователей Сети, именно эту киноленту можно назвать самой лучшей из того, что было снято о Второй мировой войне.

«Темп фильма медленный и обстоятельный, фильм рассчитан на людей, способных анализировать, размышлять. Характеры вовлеченных людей изображены настолько живо, что фильм сливается с документальными произведениями», — пишут фанаты на портале IMDb.com.

Также особенно зрители отмечают игру Вячеслава Тихонова, который воплотил образ Штирлица. По их мнению, артисту удалось сыграть самую лучшую роль в своей карьере.