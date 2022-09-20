Иностранцы потрясены, что этот советский мультфильм не запретила цензура

Многие советские мультфильмы сложно представить без песен. Например, в «Бременских музыкантах» композиции не просто служили звуковым фоном, но и выступали важным смысловым элементом. При этом для иностранных зрителей эти слова не дублировались, так что, о чем пели герои, иностранцы даже не представляли. Возможно, именно поэтому жители зарубежных стран и не оценили любимый мультфильм СССР.

Некоторые из пользователей Сети удивились смелости создателей «Бременских музыкантов». Судя по представлениям иностранцев о Советском Союзе, подобная работа вряд ли могла транслироваться по ТВ. Кроме того, англоязычные комментаторы раскритиковали стиль анимации, который, по их мнению, не соответствовал сюжету и мелодиям.