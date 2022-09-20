Иностранцы потрясены, что этот советский мультфильм не запретила цензура
Зрители поразились смелости создателей картины.
Многие советские мультфильмы сложно представить без песен. Например, в «Бременских музыкантах» композиции не просто служили звуковым фоном, но и выступали важным смысловым элементом. При этом для иностранных зрителей эти слова не дублировались, так что, о чем пели герои, иностранцы даже не представляли. Возможно, именно поэтому жители зарубежных стран и не оценили любимый мультфильм СССР.
Некоторые из пользователей Сети удивились смелости создателей «Бременских музыкантов». Судя по представлениям иностранцев о Советском Союзе, подобная работа вряд ли могла транслироваться по ТВ. Кроме того, англоязычные комментаторы раскритиковали стиль анимации, который, по их мнению, не соответствовал сюжету и мелодиям.
«Было трудно поверить, что мультфильм был сделан во времена коммунизма», «Как его разрешили показывать по советскому телевидению в 1969 году, ведь осел все время пел „Е! Е !Е! Е! Е!“, что, безусловно, являлось элементом западной рок-музыки, запрещенной в СССР?» — процитировали высказывания зарубежных зрителей на Дзен-канале «Иностранцы о России».