Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли

В 1974 году Норвегия отмечала 30-летие освобождения Киркенеса советскими войсками. В честь годовщины они предложили СССР снять совместный фильм — к тому же сценарий уже был готов. Его написали советский писатель Юрий Нагибин и норвежский драматург Сигбьерн Хелмебак, опираясь на документы и воспоминания очевидцев.

Два режиссера и съемки

Постановку доверили «Ленфильму», режиссером с советской стороны стал Игорь Масленников, а партнером выступила студия Teamfilm во главе с Кнутом Андерсеном.

В актерский состав вошли в основном норвежцы, но и советские артисты получили небольшие роли. Среди них — Олег Янковский, Евгений Леонов и Анатолий Солоницын.

Хотя сюжет был тесно связан с Норвегией, съемки проходили в Крыму: там оказалось проще и дешевле, а горные пейзажи сошли за северные.

История о «выженной земле»

Картина получила название «Под каменным небом» и рассказывала об одном большом эпизоде из жизни Киркенеса. Отступающие фашисты решили превратить город в пустошь, заминировав почти все, что можно.

Советские войска, пришедшие на помощь, должны были найти лишь «выжженную землю». Жителям предложили эвакуироваться, но часть предпочла укрыться в шахтах и ждать прихода Красной армии.

Фильм для норвежцев

Премьера состоялась в Норвегии в октябре 1974 года — точно к годовщине освобождения. Фильм прошел там с большим успехом: зрители, еще заставшие войну, узнавали в персонажах себя, родных и соседей. По слухам, даже король Улаф V прослезился на финале — там звучала речь его отца, правившего в годы оккупации.

В Советском Союзе картина вышла лишь год спустя и получила куда более сдержанный прием. По воспоминаниям Масленникова, фильм сочли «не слишком динамичным». И в целом понятно, почему у отечественного зрителя не случилось восторга.

Выдающийся фильм, созданный норвежцами для норвежцев. Выдающийся фильм, созданный "Ленфильмом" для норвежцев, — подытожили рецензенты.

