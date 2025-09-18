Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли

Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли

18 сентября 2025 08:56
Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли

История оказалась слишком локальной.

В 1974 году Норвегия отмечала 30-летие освобождения Киркенеса советскими войсками. В честь годовщины они предложили СССР снять совместный фильм — к тому же сценарий уже был готов. Его написали советский писатель Юрий Нагибин и норвежский драматург Сигбьерн Хелмебак, опираясь на документы и воспоминания очевидцев.

Два режиссера и съемки

Постановку доверили «Ленфильму», режиссером с советской стороны стал Игорь Масленников, а партнером выступила студия Teamfilm во главе с Кнутом Андерсеном.

В актерский состав вошли в основном норвежцы, но и советские артисты получили небольшие роли. Среди них — Олег Янковский, Евгений Леонов и Анатолий Солоницын.

Хотя сюжет был тесно связан с Норвегией, съемки проходили в Крыму: там оказалось проще и дешевле, а горные пейзажи сошли за северные.

Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли

История о «выженной земле»

Картина получила название «Под каменным небом» и рассказывала об одном большом эпизоде из жизни Киркенеса. Отступающие фашисты решили превратить город в пустошь, заминировав почти все, что можно.

Советские войска, пришедшие на помощь, должны были найти лишь «выжженную землю». Жителям предложили эвакуироваться, но часть предпочла укрыться в шахтах и ждать прихода Красной армии.

Фильм для норвежцев

Премьера состоялась в Норвегии в октябре 1974 года — точно к годовщине освобождения. Фильм прошел там с большим успехом: зрители, еще заставшие войну, узнавали в персонажах себя, родных и соседей. По слухам, даже король Улаф V прослезился на финале — там звучала речь его отца, правившего в годы оккупации.

Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли

В Советском Союзе картина вышла лишь год спустя и получила куда более сдержанный прием. По воспоминаниям Масленникова, фильм сочли «не слишком динамичным». И в целом понятно, почему у отечественного зрителя не случилось восторга.

Выдающийся фильм, созданный норвежцами для норвежцев. Выдающийся фильм, созданный "Ленфильмом" для норвежцев, — подытожили рецензенты.

Ранее мы писали: От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР

Фото: Кадры из фильма «Под каменным небом» (1974 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве» Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве» Читать дальше 19 сентября 2025
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест) Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест) Читать дальше 19 сентября 2025
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото) «Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото) Читать дальше 19 сентября 2025
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми Читать дальше 19 сентября 2025
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы» «18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы» Читать дальше 18 сентября 2025
«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге «Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге Читать дальше 18 сентября 2025
Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест) Утка с яблоками, пирог и десерт: если вы росли на фильмах СССР — наверняка вспомните 5 кинолент по деликатесам (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
«По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) «По расчету я не могу. Придется ждать»: лишь заядлые романтики вспомнят 5 фильмов СССР по фразам о любви (тест) Читать дальше 17 сентября 2025
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала «Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала Читать дальше 17 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше