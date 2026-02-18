Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых)

18 февраля 2026 19:34
Если сразу определите ленту, считайте себя киноманом со стажем.

В мире советского кино есть фильмы, которые узнаешь с одного кадра. Но что будет, если нашим любимым комедиям дать вторую жизнь – руками иностранных дизайнеров, которые явно что‑то слышали про сюжет, но не уловили главного?

Мы наткнулись на один такой зарубежный постер к культовому советскому фильму. Честно скажем: местами узнаваемо, но многим придется поломать голову.

Мы решили не скрывать такое богатство и сделали тест для тех, кто вырос на советской классике. Сможете угадать фильм по афише, которую рисовал иностранец?

Желаем удачи!

Ранее мы писали: Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов)

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Ольга Назарова
