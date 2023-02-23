Иностранцы переиначили имена культовых героев так, что вы их не узнаете

Для того чтобы выпустить фильм в прокат, его необходимо адаптировать под аудиторию определенного государства. Но иногда переводчики так сильно меняют имена, что зрители одной и той же картины могут совершенно запутаться, когда говорят о конкретном персонаже.

К примеру, в Латинской Америке настоящим именем Бэтмена стало Бруно Диас. Хотя в оригинале знаменитого миллиардера из комиксов звали Брюс Уэйн.

Чуть больше повезло фанатам Гарри Поттера из Италии, поскольку у Северуса Снейпа изменилась лишь фамилия. И профессор Питон вполне хорошо вписался в мир магии.

А вот в арабских странах прокатчики решили прислушаться к логике и называть Аврору из фильма «Малефисента» принцессой Сумерек. Они посчитали, что в оригинальной сказке девушка слишком долго спала, и будет разумно дать ей имя в честь темного времени суток.

Но самыми креативными оказались переводчики из Германии. Персонажа из сериала о семье Аддамас с именем Вещь они окрестили Маленькой ледяной ручкой.